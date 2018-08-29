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МИД Армении: по итогам визита Меркель достигнуты конкретные договоренности


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. И.о пресс-секретаря министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян сообщила сегодня, что «в рамках визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению достигнуты конкретные договоренности как в сфере инвестиций, так и по части совместных программ».

Хотим активизировать связи с Арменией, заявила Меркель

 

«Армянская сторона представит конкретные предложения и программы», - заявила представитель МИД. 

 

Анна Нагдалян сообщила, что обсуждался ряд вопросов, касающихся повестки Армении и ЕС, в том числе вопрос либерализации визового режима. 

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