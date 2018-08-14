Назарбаев и Путин обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос о ситуации вокруг генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, которому в Армении предъявлено обвинение.

«Из всех тем, которые надо обсудить, это вопрос генсека ОДКБ, который стал для нас проблемой», - сказал Нурсултан Назарбаев на встрече в Актау 12 августа, сообщает ТАСС.



«Что касается более широких отношений в рамках ОДКБ, в рамках ЕврАзЭс, здесь очень большая повестка дня, большие программы. Есть и вопросы проблемного характера, как те, о которых вы сейчас сказали», - отметил Владимир Путин.



26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в 2008 году.