«Путин будет поднимать волну против Пашиняна», считает Саакашвили

Ереван /Медиамакс/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает комментировать события в Армении.
«Кавказ быстро меняется, посмотрите на Армению. Нет абсолютного контроля, а только военный контроль и российская пропаганда не способны удержать народ от его волеизъявления. Хотя боюсь, что так просто Путин Армению не отпустит. Думаю, осенью будет поднимать волну против Пашиняна. То, что он ему не нравится, это понятно. Хотя Пашинян всячески старается ему угодить. Но ему невозможно угодить», - заявил бывший грузинский лидер в интервью «Новой газете», приуроченном к 10-летию грузино-российской войны.
«В Армении произошло то, чего он больше всего боится. Никакие деньги, никакие механизмы не смогли сдержать народной воли. Путин не мог не видеть, что эта молодежь - очень прозападная, англоязычная, и она естественным образом самоудаляется от России. Плюс есть большое раздражение от присутствия российских войск. Особенно когда они себя ведут не как дружественная сила, не как американцы себя вели в Западной Европе, а ведут себя как захватчики, это не может не раздражать людей в современном мире.
Далее - Пашинян идет против генерального секретаря ОДКБ Хачатурова, а также руководителя «Газпрома» в Армении Кочаряна - это главные российские оплоты в Армении.
Сейчас в любом случае будут пытаться свергнуть Пашиняна, это у меня не вызывает никаких сомнений. У Пашиняна начнутся крупные неприятности, пойдут акции протеста, олигархи, которые находятся в Москве, будут платить огромные деньги, против Пашиняна ополчится организованная преступность внутри Армении.
У него очень мало времени, чтобы консолидировать свою власть, и, с моей точки зрения, он зря не разогнал парламент, когда у него были все рычаги, и не собрал новых людей. Он не разогнал правоохранительную систему, пытается арестовывать Кочаряна, но старая правоохранительная система будет саботировать его решения. Он все правильно делает, но не меняет систему, и эта старая система перестанет выполнять приказы и будет работать против него», - заявил Саакашвили.
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