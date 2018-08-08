«Путин будет поднимать волну против Пашиняна», считает Саакашвили

Ереван /Медиамакс/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает комментировать события в Армении.

«Кавказ быстро меняется, посмотрите на Армению. Нет абсолютного контроля, а только военный контроль и российская пропаганда не способны удержать народ от его волеизъявления. Хотя боюсь, что так просто Путин Армению не отпустит. Думаю, осенью будет поднимать волну против Пашиняна. То, что он ему не нравится, это понятно. Хотя Пашинян всячески старается ему угодить. Но ему невозможно угодить», - заявил бывший грузинский лидер в интервью «Новой газете», приуроченном к 10-летию грузино-российской войны.



