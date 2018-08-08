Шармазанов принял посла России

Ереван /Медиамакс/. Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов обсудил вопросы повестки двусторонних отношений на встрече с послом России Сергеем Копыркиным.

«Вице-спикер подчеркнул необходимость развития союзнических отношений двух стран в экономической, политической, гуманитарной, военной и культурной сферах. Собеседники отметили важность углубления отношений как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ и ЕАЭС»,- говорится в сообщении пресс-службы парламента.