Новая кампания Трампа против Ирана может иметь последствия для Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп сделал заявление об усилении санкций против Ирана, что может иметь непосредственное влияние и на Армению.

Дональд Трамп написал в Твиттере, что новые американские санкции против Ирана являются наиболее влиятельными из когда-либо примененных, а в ноябре они усилятся еще больше.



«Все те, кто ведет бизнес с Ираном, не будут вести бизнес с США»,- написал Дональд Трамп.



Президент США имеет в виду в первую очередь страны Европейского Союза, которые не хотят вводить новые санкции против Ирана. Однако заявления Дональда Трампа могут иметь последствия и для Армении, для которой Иран является важный экономическим партнером.



В частности, у Медиамакс есть достоверные сведения о том, что американская сторона уже долгое время пытается убедить власти Армении прекратить прямые рейсы Ереван-Тегеран, однако эти попытки не увенчались успехом.