Пашинян провел телефонную беседу с Назарбаевым

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
«Собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних и многосторонних отношений, в том числе касающиеся деятельности Организации Договора о коллективной безопасности», - сообщили в правительстве.
Медиамакс напоминает, что 28 июля состоялась телефонная беседа Никола Пашиняна и президента Беларуси Александра Лукашенко, в ходе которой стороны также обсуждали взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
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