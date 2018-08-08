Пашинян провел телефонную беседу с Назарбаевым

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних и многосторонних отношений, в том числе касающиеся деятельности Организации Договора о коллективной безопасности», - сообщили в правительстве.



Медиамакс напоминает, что 28 июля состоялась телефонная беседа Никола Пашиняна и президента Беларуси Александра Лукашенко, в ходе которой стороны также обсуждали взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.