«Армении надо выбирать: реформы, или союз с Россией», считает эксперт

Ереван /Медиамакс/. Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев считает, что «армянские реформаторы покусились на самое «святое», что есть на постсоветском пространстве - на «естественное» право представителей власти воровать у народа, относиться к стране как к своей собственности и оставаться при этом совершенно безнаказанными».

«Нового армянского премьера принимают чуть ли не каждую неделю в Москве или Санкт-Петербурге. Но «своим» там он не кажется. Москва разумно не обратила внимания (пока, по крайней мере) на метод его прихода к власти. Но превращение Армении в нормально функционирующее, некоррумпированное государство с конкурентной экономикой и со сменяемой по понятной процедуре власти менее всего входит в планы Кремля», - пишет Иноземцев в своей колонке на сайте «Эха Москвы».



«Москва, может быть, настолько заинтересована в сохранении политического и военного присутствия на Южном Кавказе, что даже чем-то готова для этого жертвовать. Но Кремль не может допустить подрыва той системы, которую он считает единственной приемлемой для себя. Связи с Россией крайне важны для Армении. И в Ереване это, похоже, понимают. Их нужно пытаться сохранить - но не стоит надеяться на то, что честному политику найдется место за тем «круглым столом», к которому он пока допущен.



Сигнал, извещающий о появлении «чужого», звучит пока не громко, но он давно достиг всех, кому был предназначен. В Москве еще надеются на то, что Никол Пашинян «сведет счеты» со своими врагами (это тоже в традициях постсоветской политики и потому может считаться нормальным) - и пойдет по обычному для лидеров стран этой части мира пути.



Но если этот вариант не входит в планы нового армянского руководства - ему стоит уже сейчас задумываться о будущем и сфокусироваться на двух задачах.



Первая - это максимально быстрые экономические реформы, которые пока еще не начались, и, видимо, до новых выборов не начнутся. Вторая - это отход от модели этнического государства, когда руководители страны уповают на диаспору, а за рубежом встречаются практически исключительно с соотечественниками, достигшими успеха в бизнесе, науке или культуре.



Удастся ли это новым руководителям Армении? Хочется верить. Но не стоит забывать, что если удастся, то остаться «своими» для российской политической элиты у них почти наверняка не получится», - заключает эксперт.