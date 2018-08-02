«Пашинян старается не повторять моих ошибок», заявил Саакашвили

Ереван /Медиамакс/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что новое правительство Армении и премьер Никол Пашинян «идут по его следам и повторяют его успехи».

Как сообщают грузинские СМИ, Саакашвили заявил об этом 31 июля в интервью телекомпании «Рустави-2».



«Молодежь в Армении широко изучает мою книгу грузинских реформ и многое повторяет. В том числе повторяют мои успехи и стараются не повторить мои ошибки», -заявил Саакашвили.



Одной из главных своих ошибок он назвал то, что в свое время не привлек к ответственности Нино Бурджанадзе и Бидзину Иванишвили, которые, по его словам, являются главной опорой России в Грузии.



«Видимо, Пашинян счел, что моей ошибкой в свое время было то, что я не привлек к ответственности российских резидентов, и он эту ошибку не повторил», - сказал Саакашвили.



Медиамакс отмечает, что экс-президент Грузии не впервые комментирует события в Армении в контексте отношений Еревана с Россией. В частности, 25 апреля 2018 года он говорил:



«У Никола Пашиняна уже есть проблемы с Москвой, потому что уже сейчас армянская элита попыталась его отодвинуть в сторону, попыталась украсть плоды революции. Это в Украине произошло через несколько лет, а там начало происходить на второй же день. Поэтому мой совет всем армянским революционерам – довести до конца, разгромить олигархов».



Сам Никол Пашинян, отвечая 1 мая 2018 года в парламенте Армении на вопросы депутатов перед голосованием о его избрании премьером, заявил:



«У меня никогда не было ни прямых, ни опосредованных контактов с Саакашвили или Навальным. Я с ними не знаком, я их лично не знаю».