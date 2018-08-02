Ереван прокомментировал «прозвучавшие из Москвы оценки»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил сегодня, что «наши внешнеполитические приоритеты нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС».
Тигран Балаян сказал об этом, комментируя по просьбе Арминфо «прозвучавшие из Москвы оценки относительно проходящих в последнее время в Армении процессов».
«Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства.
Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений.
В этой связи, подтверждаем, что наши внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС.
Мы неукоснительно следуем объявленному курсу», - заявил Тигран Балаян.
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