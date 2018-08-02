Ереван прокомментировал «прозвучавшие из Москвы оценки»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил сегодня, что «наши внешнеполитические приоритеты нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС».

Тигран Балаян сказал об этом, комментируя по просьбе Арминфо «прозвучавшие из Москвы оценки относительно проходящих в последнее время в Армении процессов».





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