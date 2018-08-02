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Ереван прокомментировал «прозвучавшие из Москвы оценки»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил сегодня, что «наши внешнеполитические приоритеты нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС».

Тигран Балаян сказал об этом, комментируя по просьбе Арминфо «прозвучавшие из Москвы оценки относительно проходящих в последнее время в Армении процессов».

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«Мы следим за международными реакциями относительно протекающих в Армении внутренних процессов, обусловленными становлением правового государства и независимого правосудия, борьбой с коррупцией, являющимися внутриполитическими приоритетами правительства.

Эти процессы не взаимосвязаны с внешней политикой Армении и не должны вызывать разночтений. 

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В этой связи, подтверждаем, что наши внешнеполитические приоритеты, которые четко закреплены в утвержденной парламентом программе правительства, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений, повышение эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Мы неукоснительно следуем объявленному курсу», - заявил Тигран Балаян.

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