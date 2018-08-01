«В действиях Пашиняна нет антироссийского подтекста, но это - игра с огнем»

Ереван /Медиамакс/. Российский политолог, председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что в действиях армянских властей нет антироссийского подтекста, однако в условиях растущего геополитического напряжения они являются «игрой с огнем».

Федор Лукьянов пишет об этом в колонке «Лучше ли простота?» на сайте Российской газеты, полным текст которой приводим ниже:



«Армения остается поставщиком политических новостей на бывшей территории СССР. После бурных событий минувшей весны начался второй акт. Громким событием стал арест президента страны с 1998 по 2008 годы Роберта Кочаряна, которому инкриминировано свержение конституционного строя. Речь идет о подавлении акций протеста после президентских выборов 2008 года, победил на которых Серж Саргсян, поддержанный Кочаряном.



Арест бывшего главы государства - прецедент не только для Армении, но и для всего постсоветского пространства. В России, однако, едва ли не больший резонанс получило предъявление обвинения другому фигуранту того же дела - бывшему начальнику генерального штаба Юрию Хачатурову, ныне генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности. То есть действующему международному чиновнику, который занимает высшую должность в военном альянсе, где ведущее государство - Россия. Последнее обстоятельство заставило ряд комментаторов говорить о продуманном антироссийском демарше правительства Никола Пашиняна, который у многих и так на подозрении в плане приверженности союзническим связям с Россией.



Однако рассматривать происходящее в Армении, как, впрочем, и в других государствах, исключительно с точки зрения противостояния Запада и России, как большинство аналитиков привыкли в предшествующие годы, означает упрощать картину. Армения - пример того, как глобальные тенденции развития проявляются в странах, мягко говоря, не центральных и, конечно, не задающих политический тон.



Повсеместный тренд - доминирование внутренней ситуации над внешней. Перемены настроений в обществах, их неудовлетворенность истеблишментом ставят политиков перед необходимостью срочно менять курс. Если же они на это неспособны или не в состоянии внести коррективы быстро и элегантно, волна выносит новые силы. Готовы они при этом проводить ответственную разумную политику или нет - роли не играет, люди просто тянутся за новыми лицами и лозунгами. В этом контексте Трамп, Макрон, Сальвини и Пашинян - явления одного порядка, хотя совершенно разного масштаба.



Главное для новых сил - продемонстрировать гражданам, что они действительно могут реагировать на идущий снизу запрос. Если нет - поддержка быстро съеживается (свежие цифры показывают, например, рекордный антирейтинг Макрона). Если да, то есть проводимый курс воспроизводит обещания, даже самая сокрушительная атака оппонентов может бить вхолостую, что показывает устойчивость позиций Трампа среди его электората в последние недели. Как бы то ни было, у политиков новой волны адресат один - собственный избиратель, и он не обращает либо почти не обращает внимания на то, как его действия сказываются на международных отношениях. Трамп, опять же, наглядный пример.



Судебное преследование действующего генсека ОДКБ воспринимается в России как шаг оскорбительный и демонстративный, возможно, даже инспирированный кем-то извне. Рискну утверждать, что те, кто принимал это решение в Ереване, о его международных последствиях если и думали, то в самую последнюю очередь. Необходимость перекройки собственного политического ландшафта - борьба с коррупцией, что было главным лозунгом сторонников Пашиняна, и избавление от влияния давно устоявшихся политических кланов (столпом наиболее мощного из которых является Кочарян) - безусловный приоритет «революционной» власти. Когда руководитель приходит на волне уличных протестов, ему необходимы доказательства своей решимости. И «побочный ущерб», наподобие конфуза с ОДКБ, которая оказалась в глупом положении, во внимание не принимается.



Конечно, все происходит не в вакууме и имеет предысторию, так что говорить о западом влиянии можно, но не в том смысле, как это принято видеть. Современная динамика Армении (и не только) - в полной мере продукт внутреннего развития. Но вот определялось это развитие множеством факторов, в том числе очень важным западным.



Распад Советского Союза привел к власти в новых независимых государствах либо бывший коммунистических бонз, перекрасившихся на ходу в «отцов нации», либо интеллектуалов с достаточно сильной школой за спиной. Затем, однако, происходила естественная смена, интеллектуалы уходили в тень, а их сторонники-избиратели из числа интеллигенции либо люмпенизировались в условиях дикого капитализма, либо отправлялись продавать свои умения и навыки в более благополучные страны.



Поколение, с которым принято связывать «цветные революции», - порождение времени, когда активное содействие формированию молодых политических элит оказывал Запад через многочисленные программы помощи демократическому развитию. Осуществлялись они в ускоренном режиме и по упрощенным схемам. Это произвело на свет когорту политических активистов, которые отвергали все, что было до них, и оперировали набором бесспорных лозунгов - о той же коррупции, демократии, свободе, гражданском обществе и пр. И, конечно, педалировали антиимперский пафос, поскольку в 2000-е и первой половине 2010-х годов западные институты находились в фазе экспансии и охотно поддерживали антироссийские эскапады.



Сейчас ситуация снова изменилась. Западу не до того - слишком много собственных и крайне острых проблем. Экспансия отложена в долгий ящик. Однако перемены, заложенные давно, продолжаются. И тот же самых набор лозунгов остается на вооружении обновленцев уже сам по себе, без специальной подпитки извне, тем более что объективно политические модели во многих постсоветских странах себя исчерпали. Однако уровень профессионализма и понимания реалий у следующего эшелона революционеров не выше, чем у предшествующего, а внешний контекст кардинально другой - исчезли перспективы интеграции в чье-то светлое будущее. Решить же методом кавалерийской атаки накопившиеся внутренние проблемы едва ли получится.



Фортеля в отношениях с союзниками на пользу Армении явно не пойдут. Заниматься такими вещами в условиях повсеместно растущего геополитического напряжения - игра с огнем, сколь весомы ни были бы претензии к генералу Хачатурову. И тот факт, что в действиях Еревана не самом деле нет никакого антироссийского подтекста или желания совершить демарш против союзников, не обязательно будет признано в итоге смягчающим обстоятельством. Как гласит русская пословица, простота иной раз хуже воровства».