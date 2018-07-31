Армения предложила ОБСЕ провести мониторинг на нахичеванском участке

Ереван /Медиамакс/. Армянская сторона обратилась к офису Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ с предложением провести мониторинг на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы.
«В последнее время, в свете провокационных действий на этом направлении со стороны Азербайджана Армения регулярно обращалась к офису посла Каспшика с предложением провести мониторинг, но Азербайджан по сей день не дал своего согласия», - сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
По сего словам, Армения считает важным проведение мониторинга, поскольку это может «стать сдерживающим фактором против возможной авантюры со стороны Азербайджана».
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