Армения предложила ОБСЕ провести мониторинг на нахичеванском участке

Ереван /Медиамакс/. Армянская сторона обратилась к офису Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ с предложением провести мониторинг на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы.

«В последнее время, в свете провокационных действий на этом направлении со стороны Азербайджана Армения регулярно обращалась к офису посла Каспшика с предложением провести мониторинг, но Азербайджан по сей день не дал своего согласия», - сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

