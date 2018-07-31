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Ереван ведет консультации с партнерами о замене генсека ОДКБ


Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян
Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал сегодня, что «Ереван ведет интенсивные консультации с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о замене генсека ОДКБ Юрия Хачатурова».

В Армении предъявлено обвинение генсеку ОДКБ


«Эти шаги исходят из того, что мы хотим усиления ОДКБ. Армения не намерена предпринимать каких-либо действий, способных навредить Организации. Мы хотим, чтобы ОДКБ продолжала свою нормальную деятельность», - сказал Тигран Балаян, выступая сегодня на брифинге в Ереване.

Он отметил, что до тех пор, пока не принято решение о замене, Юрий Хачатуров остается генсеком ОДКБ.

По словам Балаяна, пока неясно - Хачатурова заменит представитель Армении, или другой страны.

«Вопросы кандидатуры и сроков замены генсека будет решаться путем консультаций и консенсуса. Армения будет настаивать, чтобы процесс проходил в полном соответствии с Уставом ОДКБ», - сказал пресс-секретарь МИД.

Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генсека после того, как Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по делу о событиях 1-2 марта 2008 года. Тогда он занимал пост заместителя министра обороны Армении.

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