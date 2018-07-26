Пашинян обсуждал с Путиным продажу Россией оружия Азербайджану

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что президент России Владимир Путин оказался легче в общении, чем ему казалось.
«Я представлял его, честно говоря, тяжелее. Для меня было очень приятным сюрпризом, что он очень прямой и искренний человек. Что устраивает меня в наших отношениях? То, что мы обо всем говорим прямо и искренне. Я сказал после своего последнего визита в Москву, что отношения между Арменией и Россией должны быть отношениями без темных углов», - сказал Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Это не значит, что мы во всем всегда будем согласны. Это означает то, что мы будем искренни друг с другом. Думаю, что это самая большая дружба, когда два государства, два человека смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо, искренне и честно», - заметил премьер-министр.
Никол Пашинян сказал, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос продажи Россией оружия Азербайджану, но воздержался раскрывать нюансы этого разговора.
«Этот разговор мы будем продолжать не только с Россией, но и с Белоруссией, с нашими другими партнерами по ОДКБ», - сказал глава армянского правительства.
Говоря о 102-й российской военной базе, Никол Пашинян назвал ее «очень важной частью системы безопасности Армении».
«Существование 102-й российской военной базы соответствует национальным интересам Республики Армения. Это ясно всем», - сказал премьер.
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