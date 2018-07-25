Премьер-министр Армении отправится в Санкт-Петербург

Ереван /Медиамакс/. 26 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Санкт-Петербург для участия в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (формат премьер-министров).

«Как известно, в силу стауса, приобретенного после конституционных изменений, премьер-министр Армении вовлечен в Высший экономический совет ЕАЭС - в формате глав государства и этот вопрос решен также де-юре, то есть, Армению здесь будет представлять премьер-министр.



Но правовые регулирования работы Межправительственного совета ЕАЭС пока не приведены в соответствие с новым текстом конституции Армении и, в случае моего неучастия, решения не могли быть приняты и формат был бы парализован.



Поскольку еще в дни Бархатной революции я заявил, что мы не преследуем цели парализовать ЕАЭС, а наоборот, должны сделать все возможное для максимально эффективного членства нашей страны в этой организации, я принял решение отправиться в Санкт-Петербург»,- написал премьер-министр на своей странице в Фейсбук.