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Армен Саргсян отбыл в Москву


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян отбыл сегодня в Москву.

Пресс-служба президента Армении сообщает, что 14 июля в Большом театре Москвы Армен Саргсян будет присутствовать на гала-концерте мировых оперных звезд, посвященном завершению чемпионата мира по футболу. 

15 июля на стадионе «Лужники» президент Армении будет присутствовать на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу, затем будет следить за финальным матчем.

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