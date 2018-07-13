«Мы останемся тесным союзником России», заявил Пашинян в Брюсселе

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит оставаться тесным союзником России.
Об этом он сказал 12 июля в Брюсселе, отвечая на следующий вопрос «Евроньюз»: «Продолжит ли Армения оставаться партнером России или сблизится с НАТО, отдалившись от России?».
«Мы останемся тесным союзником России и намерены развивать наши отношения с Россией, но одновременно будем развивать связи с НАТО, западными странами, Европейским союзом и США. Мы не собираемся делать резких поворотов в нашей внешней политике»,- заявил премьер-министр Армении.
Он подчеркнул, что сотрудничество с НАТО и вовлечение в миротворческие миссии альянса дают Армении возможность участвовать в обеспечении международной безопасности.
«С другой стороны, мы являемся членом Организации договора о коллективной безопасности и в основном видим Армению в этой организации и в этой системе безопасности»,- заявил Никол Пашинян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.