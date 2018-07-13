Главное о брюссельских встречах Пашиняна: последняя часть

Ереван/Медиамакс/. 12 июля вечером завершился рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.

На основе сообщений пресс-службы правительства представляем главное о брюссельских встречах и выступлениях Никола Пашиняна за последний день.

Яркий пример партнерства члена и страны-партнера НАТО

12 июля Никол Пашинян выступил на встрече глав государств и правительств, участвующих в миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

Он заявил, что «победа бархатной революции в Армении была четким проявлением зрелости нашего общество, его приверженности правам человека и основным свободам».

Фото: Пресс-служба правительства РА

Премьер-министр напомнил, что с 2010 года Армения участвует в миссии НАТО по поддержанию мира в Афганистане. Говоря о том, что армянские миротворцы в Афганистане служат под немецким командованием, Никол Пашинян заявил, что «это один из лучших и ярчайших примеров партнерства между членом и страной-партнером НАТО».

Армия и Полиция | 2018-06-08 14:12:30 У Армении больше миротворцев в Афганистане, чем у многих стран НАТО

Премьер-министр отметил, что Армения готова продолжить участие в миссии Афганистана с контингентом до 130 человек.

Провокации ставят под вопрос приверженность Баку

На встрече Никол Пашинян говорил также об Арцахской проблеме.

«Поскольку речь зашла о нагорно-карабахском конфликте, я должен коснуться также урегулирования этого конфликта, хотя считаю, что этот вопрос несовместим с данным форматом дискуссий, поскольку это собрание преследует совершенно другие цели. НАТО постоянно и последовательно заявляло, что в вопросе урегулирования данного конфликта не играет какой-либо роли.

Фото: Пресс-служба правительства РА

Тем не менее, поскольку вопрос уже поднят, мне бы хотелось вкратце прокомментировать и внести коррективы в контексте сделанного заявления. Армения, как и любая демократическая страна, подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Любую попытку решить данный конфликт военным путем необходимо рассматривать в качестве покушения на демократию, права человека и мир.

Недавние случаи нарушения режима прекращения огня и провокаций со стороны Азербайджана на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом ставят под серьезное сомнение приверженность Баку мирному процессу.

Фото: Пресс-служба правительства РА

Мы подтверждаем важность реализации достигнутых ранее договоренностей, в частности, достигнутые в ходе встреч в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, которые, среди прочих, направлены на создание благоприятных условий для мира и реализацию мероприятий по укреплению доверия»,- заявил премьер-министр.

Рабочие встречи

В рамках саммита НАТО премьер-министр 12 июля провел неформальные рабочие встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Литвы Далией Грибаускайте, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Испании Педро Санчес-Перес Кастехоном, премьер-министром Македонии Зораном Заевом, президентом Словакии Андреем Киской и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Фото: Пресс-служба правительства РА





Трюдо подтвердил

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свое участие в предстоящем осенью в Ереване саммите Франкофонии и отметил, что был в Армении в 1988 году со своим отцом.

Фото: Пресс-служба правительства РА





Приглашения

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас пригласили Никола Пашиняна совершить визиты, соответственно, в Париж, Киев и Афины.