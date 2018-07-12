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Главное о брюссельских встречах Пашиняна: день второй


Никол Пашинян и Ангела Меркель
Никол Пашинян и Ангела Меркель

Фото: Пресс-служба правительства РА

Никол Пашинян и Дональд Туск
Никол Пашинян и Дональд Туск

Фото: Пресс-служба правительства РА

Никол Пашинян и Жан-Клод Юнкер
Никол Пашинян и Жан-Клод Юнкер

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Никол Пашинян и Раймондс Вейоним
Никол Пашинян и Раймондс Вейоним

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Продолжается рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.

На основе сообщений пресс-службы правительства представляем главное о брюссельских встречах и выступлениях Никола Пашиняна.

Дональд Туск заявил, что всегда был другом Армении

12 июля в штаб-квартире НАТО Никол Пашинян провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Никол Пашинян и Дональд Туск Никол Пашинян и Дональд Туск

Фото: Пресс-служба правительства РА


«Я всегда был другом Армении. Произошедшее в Армении было особенным и, скажу Вам, очень европейским. Ваш пример был очень многообещающим, и можете ожидать поддержку Европейского Союза на пути реализации реформ»,- заявил Дональд Туск.

Встреча с Жан-Клодом Юнкером

12 июля Никол Пашинян встретился также с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Никол Пашинян и Жан-Клод Юнкер Никол Пашинян и Жан-Клод Юнкер

Фото: Пресс-служба правительства РА


Стороны обсудили перспективы отношений Армении и ЕС в контексте произошедших в Армении демократических преобразований. Жан-Клод Юнкер отметил, что мирный и демократический характер армянских событий воодушевил ЕС и выразил готовность оказывать продолжительное содействие процессу реформ в Армении.

Никол Пашинян заверил, что отныне институциональная, финансовая и консультативная поддержка ЕС будет использоваться более целевым образом.

Фото: Пресс-служба правительства РА


«Продолжение антикоррупционной борьбы, длящейся в Армении уже порядка двух месяцев, является одним из основных приоритетов нашего правительства»,- заявил Никол Пашинян.

В Латвии следили за событиями в Армении

В штаб-квартире НАТО Никол Пашинян встретился с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.
Никол Пашинян и Раймондс Вейоним Никол Пашинян и Раймондс Вейоним

Фото: Пресс-служба правительства РА


Последний заявил, что в Латвии пристально следили за происходящими в Армении внутриполитическими событиями, и высоко оценил то обстоятельство, что процесс носил мирный и демократический характер.

Глава армянского правительства заявил, что власти намерены провести свободные, честные и прозрачные выборы, и добавил, что Армения считает Латвию дружественной страной.

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