Главное о брюссельских встречах Пашиняна: день второй

Ереван /Медиамакс/. Продолжается рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.

На основе сообщений пресс-службы правительства представляем главное о брюссельских встречах и выступлениях Никола Пашиняна.



Дональд Туск заявил, что всегда был другом Армении



12 июля в штаб-квартире НАТО Никол Пашинян провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.



Никол Пашинян и Дональд Туск Фото: Пресс-служба правительства РА

Встреча с Жан-Клодом Юнкером

Никол Пашинян и Жан-Клод Юнкер Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

В Латвии следили за событиями в Армении