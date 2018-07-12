Главное о брюссельских встречах Пашиняна: день второй

Ереван /Медиамакс/. Продолжается рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.
На основе сообщений пресс-службы правительства представляем главное о брюссельских встречах и выступлениях Никола Пашиняна.
Дональд Туск заявил, что всегда был другом Армении
12 июля в штаб-квартире НАТО Никол Пашинян провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Фото: Пресс-служба правительства РА
«Я всегда был другом Армении. Произошедшее в Армении было особенным и, скажу Вам, очень европейским. Ваш пример был очень многообещающим, и можете ожидать поддержку Европейского Союза на пути реализации реформ»,- заявил Дональд Туск.
Встреча с Жан-Клодом Юнкером
12 июля Никол Пашинян встретился также с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Стороны обсудили перспективы отношений Армении и ЕС в контексте произошедших в Армении демократических преобразований. Жан-Клод Юнкер отметил, что мирный и демократический характер армянских событий воодушевил ЕС и выразил готовность оказывать продолжительное содействие процессу реформ в Армении.
Никол Пашинян заверил, что отныне институциональная, финансовая и консультативная поддержка ЕС будет использоваться более целевым образом.
Фото: Пресс-служба правительства РА
«Продолжение антикоррупционной борьбы, длящейся в Армении уже порядка двух месяцев, является одним из основных приоритетов нашего правительства»,- заявил Никол Пашинян.
В Латвии следили за событиями в Армении
В штаб-квартире НАТО Никол Пашинян встретился с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Последний заявил, что в Латвии пристально следили за происходящими в Армении внутриполитическими событиями, и высоко оценил то обстоятельство, что процесс носил мирный и демократический характер.
Глава армянского правительства заявил, что власти намерены провести свободные, честные и прозрачные выборы, и добавил, что Армения считает Латвию дружественной страной.
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