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Министры в ближайшее время встретятся вновь, заявили посредники


Фото: Страница Тиграна Балаяна в Twitter


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласились вновь встретиться в ближайшем будущем при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении посредников по итогам состоявшейся 11 июля в Брюсселе встречи министров.

В Брюсселе состоялась первая встреча Мнацаканяна и Мамедьярова


«Министры обменялись мнениями относительно ситуации на линии соприкосновения и обсудили дальнейшие шаги и формат вовлечения в предметных переговорах. Стороны обсудили некоторые вопросы, необходимые для дальнейших встреч, а также возможные средства формирования атмосферы доверия.

Сопредседатели подчеркнули важность снижения напряжения и воздержания от агрессивной риторики.

Посредники подтвердили свою приверженность помощи сторонам в вопросе поиска мирного урегулирования проблемы, основанного на принципах Хельсинского заключительного акта, включающего неприменение силы или угрозы силы, территориальную целостность, равноправие и самоопределение народов»,- говорится в сообщении.

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