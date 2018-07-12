Министры в ближайшее время встретятся вновь, заявили посредники

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласились вновь встретиться в ближайшем будущем при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении посредников по итогам состоявшейся 11 июля в Брюсселе встречи министров.



