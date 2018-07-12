Министры в ближайшее время встретятся вновь, заявили посредники

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана согласились вновь встретиться в ближайшем будущем при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Об этом говорится в заявлении посредников по итогам состоявшейся 11 июля в Брюсселе встречи министров.
«Министры обменялись мнениями относительно ситуации на линии соприкосновения и обсудили дальнейшие шаги и формат вовлечения в предметных переговорах. Стороны обсудили некоторые вопросы, необходимые для дальнейших встреч, а также возможные средства формирования атмосферы доверия.
Сопредседатели подчеркнули важность снижения напряжения и воздержания от агрессивной риторики.
Посредники подтвердили свою приверженность помощи сторонам в вопросе поиска мирного урегулирования проблемы, основанного на принципах Хельсинского заключительного акта, включающего неприменение силы или угрозы силы, территориальную целостность, равноправие и самоопределение народов»,- говорится в сообщении.
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