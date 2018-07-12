Главное о брюссельских встречах Пашиняна: день первый

Ереван /Медиамакс/. 11 июля стартовал рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.
На основе сообщений пресс-службы правительства представляем главное о брюссельских встречах и выступлениях Никола Пашиняна.
О преодолении собственных страхов
На встрече с экспертами исследовательского центра «Карнеги» премьер-министр говорил о революции в Армении и отметил:
«Мы преодолели собственные страхи и осуществили революцию любви и согласия, устранив самовоспроизводящуюся власть, тем самым заявив самим себе и миру, что никогда больше не позволим, чтобы один человек принимал решение от имени всех.
Граждане Армении преодолели такие порочные явления как коррупция, несправедливость, неэффективное управление. Мы находимся на новой стадии создания более процветающей, инклюзивной и модернизированной Армении с помощью быстрых реформ».
Фото: Пресс-служба правительства РА
Резких поворотов не будет
Премьер-министр подчеркнул, что у революции не было геополитического подтекста, и новое правительство не планирует ключевых изменений или резких поворотов во внешней политике.
«Армения готова стать связующим мостом для интересов и позиций ЕАЭС и ЕС, насколько это будет приемлемо для обеих сторон»,- подчеркнул Пашинян.
«Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве открыло новую страницу в наших отношениях с ЕС. Его эффективная реализация будет способствовать укреплению демократии и прав человека, созданию более благоприятной инвестиционной среды, повышению уровня стабильности и предсказуемости ведения бизнеса»,- заявил премьер-министр.
Фото: Пресс-служба правительства РА
О коррупции и внеочередных выборах
«Сегодня лица, имевшие ранее привилегированное положение, чувствуют всю строгость закона. Расследование всех дел будут осуществляться строго в соответствии с законом. Еще одно важное обязательство – организация свободных и честных выборов. Сейчас граждане Армении знают, что их голос имеет значение. Отныне не будет возможности фальсифицировать избирательных процесс и подрывать доверие граждан. Мы начали инклюзивный процесс внесения изменений в Избирательном кодексе. Мы обеспечим независимость судебной системы, искореним порочную практику прежней судебной системы, погрязшей в коррупции».
Об Арцахской проблеме
«У самоопределения народа Арцаха нет альтернативы. Урегулирование конфликта должно состояться на основе компромисса всех сторон. Как и любая другая демократическая страна, Армения привержена урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем. Любая попытка урегулировать данный конфликт военным путем – это покушение на демократию и права человека».
Встреча с президентом Франции
Никол Пашинян обсудил Арцахскую проблему также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена переговорному процессу, реализуемому при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и повторил, что любую попытку военного урегулирования конфликта необходимо рассматривать как посягательство на демократию и права человека.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Пашинян и Макрон обсудили предстоящий в октябре в Ереване саммит Международной организации Франкофонии.
«Для нас большая честь принимать этот саммит. Мы обязуемся провести его на самом высоком уровне. Благодарим Францию поддержку в ходе подготовительных работ»,- заявил премьер-министр.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что его страна готова продолжить усилия, направленные на расширение тесного сотрудничества с дружественной Арменией в разных сферах, в том числе – в торгово-экономической сфере. Он выразил уверенность, что саммит Франкофонии в Ереване будет проведен на высоком уровне.
Встреча с Федерикой Могерини
На встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини премьер-министр подчеркнул, что после обретения независмости Европейский союз был надежным партнером Армении.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Говоря о произошедших в Армении политических изменениях, Никол Пашинян заявил, что демократия для Армении является не внешнеполитической ориентацией, а системой ценностей.
«Вы можете опереться на нас в ходе инициированных Вами реформ в сферах обеспечения верховенства закона, борьбы с коррупцией, защите прав человека и других направлениях. Я уверена, что у нашего сотрудничества светлое будущее»,- заявила Могерини.
Фото: Пресс-служба правительства РА
11 июля премьер-министр Никол Пашинян также принял участие в церемониальной фотосъемке глав правительств стран-членов и партнеров НАТО.
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