Главное о брюссельских встречах Пашиняна: день первый

Ереван /Медиамакс/. 11 июля стартовал рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.

На основе сообщений пресс-службы правительства представляем главное о брюссельских встречах и выступлениях Никола Пашиняна.



О преодолении собственных страхов



На встрече с экспертами исследовательского центра «Карнеги» премьер-министр говорил о революции в Армении и отметил:



«Мы преодолели собственные страхи и осуществили революцию любви и согласия, устранив самовоспроизводящуюся власть, тем самым заявив самим себе и миру, что никогда больше не позволим, чтобы один человек принимал решение от имени всех.



Граждане Армении преодолели такие порочные явления как коррупция, несправедливость, неэффективное управление. Мы находимся на новой стадии создания более процветающей, инклюзивной и модернизированной Армении с помощью быстрых реформ».



Фото: Пресс-служба правительства РА

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Фото: Пресс-служба правительства РА

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Фото: Пресс-служба правительства РА

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Фото: Пресс-служба правительства РА