МИД Армении на 18-м месте в рейтинге Twiplomacy

Ереван /Медиамакс/. Официальная страница МИД Армении в Twitter заняла 18-ю строчку в рейтинге Twiplomacy.



Сайт Twiplomacy изучает использование Twitter руководителями почти всех стран и международных организаций.



МИД Армении присоединилось к Twitter в марте 2012 года и сегодня имеет более 35 тысяч подписчиков.



В списке 50 лучших пользователей Twiplomacy первое место заняла Служба внешних связей Евросоюза, второе место – внешнеполитическое ведомство Великобритании. Тройку лучших замыкает англоязычная страница МИД России в Twitter.



Аккаунт МИД Беларуси занимает 13-е место в списке. Аккаунты МИД Украины и Казахстана заняли, соответственно, 23-ю и 28-ю строчки.



МИД Грузии занимает 36-е место.