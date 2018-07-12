МИД Армении на 18-м месте в рейтинге Twiplomacy

Ереван /Медиамакс/. Официальная страница МИД Армении в Twitter заняла 18-ю строчку в рейтинге Twiplomacy.
Сайт Twiplomacy изучает использование Twitter руководителями почти всех стран и международных организаций.
МИД Армении присоединилось к Twitter в марте 2012 года и сегодня имеет более 35 тысяч подписчиков.
В списке 50 лучших пользователей Twiplomacy первое место заняла Служба внешних связей Евросоюза, второе место – внешнеполитическое ведомство Великобритании. Тройку лучших замыкает англоязычная страница МИД России в Twitter.
Аккаунт МИД Беларуси занимает 13-е место в списке. Аккаунты МИД Украины и Казахстана заняли, соответственно, 23-ю и 28-ю строчки.
МИД Грузии занимает 36-е место.
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