Москва не будет жесткой в отношении Армении, считают бывшие дипломаты

Ереван/Медиамакс/. Москва не намерена проводить жесткую политику в отношении Армении, опасаясь того, что это может заставить местных политиков повернуться в сторону Запада, как это произошло в Грузии и на Украине.

Об этом в статье «Единство Запада - лучший вариант для переговоров с Россией», опубликованной в The American Interest, пишут бывший посол ЕС в Армении и Грузии Денис Корбой, бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни и бывший посол США в Белоруссии и Грузии Кеннет Яловиц.

«В мае в Армении произошла мирная смена власти после народных протестов и смещения пытавшегося удержаться у власти прежнего руководителя. Вскоре после прихода к власти новый премьер-министр Армении Никол Пашинян, бывший оппозиционный лидер, посетил Москву и подтвердил стратегические связи своей страны с Россией. Путин пожелал Пашиняну «успеха», хотя приход к власти в Армении нового лидера произошел с помощью восстания на низовом уровне, а Путин выступает против такого варианта смены власти в Грузии и на Украине. Москва, вероятно, не намерена проводить жесткую политику в отношении Армении, опасаясь того, что это может заставить местных политиков повернуться в стороны Запада, как это произошло в Грузии и на Украине», - пишут авторы статьи.

Корбой, Кортни и Яловиц упоминают также проблему Нагорного Карабаха, отмечая, что «Россия предпринимает мало усилий для разрешения тлеющего конфликта».