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Саргсян рассказал Помпео о «новой Армении»


Фото: US Department of State


Ереван/Медиамакс/. В последний день рабочего визита в США президент Армении Армен Саргсян встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео.

«На встрече, прошедшей в теплой обстановке, президент Саргсян рассказал госсекретарю о готовности «новой Армении» продолжать укрепление отношений с США», - говорится в сообщении посольства Армении в Вашингтоне.

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