Саргсян рассказал Помпео о «новой Армении»

Ереван/Медиамакс/. В последний день рабочего визита в США президент Армении Армен Саргсян встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео.

«На встрече, прошедшей в теплой обстановке, президент Саргсян рассказал госсекретарю о готовности «новой Армении» продолжать укрепление отношений с США», - говорится в сообщении посольства Армении в Вашингтоне.