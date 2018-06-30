Саргсян рассказал Помпео о «новой Армении»

Ереван/Медиамакс/. В последний день рабочего визита в США президент Армении Армен Саргсян встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео.
«На встрече, прошедшей в теплой обстановке, президент Саргсян рассказал госсекретарю о готовности «новой Армении» продолжать укрепление отношений с США», - говорится в сообщении посольства Армении в Вашингтоне.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.