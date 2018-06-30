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Глава МИД: Непримиримая борьба против коррупции продолжится


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Находящийся в Берлине с официальным визитом министр иностранных дел Зограб Мнацаканян представил председателю Бундестага Германии Вольфгангу Шойбле произошедшие недавно в Армении внутриполитические события.

Глава МИД подтвердил приверженность нового правительства Армении выполнить данный им народом мандат – путем реформ максимально закрепить демократические процессы, верховенство закона, защиту прав человека и основных свобод, обеспечение справедливости и непримиримую борьбу против коррупции.

Согласно сообщению МИД, председатель Бундестага приветствовал исключительно мирный характер произошедших в Армении изменений в рамках Конституции и законов.

Мнацаканян и Шойбле обсудили также сотрудничество Армении и Евросоюза.

Зограб Мнацаканян отметил, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве не только является новой правовой опорой отношений, но и важным инструментом для поощрения реформ и партнерства. Министр выразил надежду, что парламент Германии в ближайшем будущем ратифицирует соглашение.

Зограб Мнацаканян представил Вольфгангу Шойбле позицию армянской стороны по урегулированию карабахского конфликта, подтвердив приверженность армянской стороны исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. --0--

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