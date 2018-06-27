181 просмотров

Министр иностранных дел Армении отправится с визитом в Берлин


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 28-29 июня совершит официальный визит в Германию.

В МИД отметили, что в Берлине запланированы встречи Зограба Мнацаканяна с главой МИД Германии Айко Маасом и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Глава внешнеполитического ведомства Армении встретится также с президентօм фонда «Конрад Аденауер» Норбертом Ламертом.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Июнь 27, 2018 17:43
Министр иностранных дел Армении отправится с визитом в Берлин

Внешняя политика | Июнь 27, 2018 15:29
Мнацаканян призвал предотвратить политизацию ОЧЭС

Внешняя политика | Июнь 27, 2018 13:34
Представитель Госдепа заявил о «новой демократической эре в Армении»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe