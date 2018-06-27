Министр иностранных дел Армении отправится с визитом в Берлин

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 28-29 июня совершит официальный визит в Германию.
В МИД отметили, что в Берлине запланированы встречи Зограба Мнацаканяна с главой МИД Германии Айко Маасом и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.
Глава внешнеполитического ведомства Армении встретится также с президентօм фонда «Конрад Аденауер» Норбертом Ламертом.
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