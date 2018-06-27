Мнацаканян призвал предотвратить политизацию ОЧЭС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что некоторые члены Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) периодически злоупотребляют платформой и политизируют ее.

Об этом министр заявил в Ереване на 38-й встрече Совета министров иностранных дел ОЧЭС.



«Продолжительные попытки некоторых государств-членов по злоупотреблению платформой ОЧЭС и ее политизации негативно влияют не только на многостороннее экономическое сотрудничество в регионе, но и на ключевые основы организации»,- заявил министр иностранных дел.



По его словам, «подобные попытки нарушают доверие по отношению к ОЧЭС как эффективной региональной экономической организации».



«Мы должны решительно предотвратить подобные опасные тенденции, в том числе в рамках Парламентской ассамблеи ОЧЭС, которая должна содействовать реализации ключевых целей организации, вместо того, чтобы независимо от остальных структур ОЧЭС заниматься параллельной деятельностью.



Кроме того, открытые границы, аполитизированное, непринужденное, свободное и инклюзивное региональное сотрудничество как ключевые цели организации также являются важными условиями для стимулирования стабильности и мира в регионе»,- заявил Зограб Мнацаканян.