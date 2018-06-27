Представитель Госдепа заявил о «новой демократической эре в Армении»

Ереван /Медиамакс/. И.о. заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Йорган Эндрюс заявил о «новой демократической эре в Армении».

Об этом он заявил 26 июня, выступая на мероприятии в Сенате, посвященном 100-летию Первой армянской республики, сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).



Йорган Эндрюс приветствовал «мирное народное движение, которое ознаменовало новую демократическую эру в Армении».



Он отметил, что администрация США будет работать с президентом Армении Арменом Саргсяном и премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы помочь «выполнить волю вашего народа в вопросах борьбы с коррупцией, создания представительских ответственных правительств, уважения прав и основных свобод человека, обеспечения верховенства закона, политических и экономических свобод».