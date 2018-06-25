Мнацаканян и новый министр иностранных дел Грузии провели телефонную беседу

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонную беседу с новоназначенным министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили в МИД, Зограб Мнацаканян пожелал удачи Давиду Залкалиани в его важной миссии и подтвердил готовность армянской стороны продолжить совместную работу над максимальным углублением двустороннего сотрудничества.



Давид Залкалиани отметил, что высоко ценит те отношения, которые исторически сложились между двумя народами и государствами.



Коснувшись официального визита премьер-министра Армении в Грузию, стороны подчеркнули, что достигнутые в ходе него договоренности создают крепкую основу для максимального расширения двусторонних связей.