Мнацаканян и новый министр иностранных дел Грузии провели телефонную беседу

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонную беседу с новоназначенным министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Как сообщили в МИД, Зограб Мнацаканян пожелал удачи Давиду Залкалиани в его важной миссии и подтвердил готовность армянской стороны продолжить совместную работу над максимальным углублением двустороннего сотрудничества.
Давид Залкалиани отметил, что высоко ценит те отношения, которые исторически сложились между двумя народами и государствами.
Коснувшись официального визита премьер-министра Армении в Грузию, стороны подчеркнули, что достигнутые в ходе него договоренности создают крепкую основу для максимального расширения двусторонних связей.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.