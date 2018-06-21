ЕС окажет содействие для организации досрочных выборов

Ереван/Медиамакс/. По итогам первого заседания Совета партнерства Армении и ЕC сегодня в Брюсселе было принято совместное заявление для прессы.

Совет партнерства – высший орган,созданный в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП), призванный контролировать реализацию Соглашения и обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес.

Представляем отрывки из совместного заявления для прессы.





О последних событиях в Армении

Совет партнерства приветствовал мирный характер произошедших недавно в Армении протестов, которые привели к демократической смене правительства в рамках Конституции. Евросоюз высоко оценил общую сдержанность, проявленную всеми сторонами, и призвал заинтересованные политические силы, в том числе гражданское общество, к продолжительному и инклюзивному диалогу. Евросоюз приветствовал ясную приверженность правительства Армении борьбе против коррупции и действия правительства, предпринятые в этом направлении.

О внеочередных выборах

Совет партнерства подчеркнул важность изменений в избирательном кодексе Армении в соответствии с приоритетами БДИПЧ/ОБСЕ для укрепления доверия по отношению к избирательному процессу. ЕС выразил готовность поддержать Армению в вопросе организации и мониторинга новых выборов.

О судебной системе

Совет партнерства подчеркнул, что эффективная и независимая судебная система важна для обеспечения верховенства закона и является важным предусловием для экономического и социального развития. Совет отметил также необходимость быстрого продвижения в вопросе разработки нового Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов и подчеркнул важность всеобъемлющего законодательства в антикоррупционной сфере.

Об урегулировании карабахского конфликта

ЕС подтвердил свою поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование карабахского конфликта.

Об армянах из Сирии

Совет партнерства подчеркнул, что достижение долгосрочного и надежного политического решения сирийского конфликта является исключительно важным. Для интеграции сирийских беженцев в Армении в рамках фонда «Мадад» Евросоюз выделил 3 миллиона евро.

Об армяно-турецких отношениях

Евросоюз подтвердил свою приверженность нормализации отношений между Арменией и Турцией и призвал стороны вовлечься в этот процесс без каких-либо предусловий.