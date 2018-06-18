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Пашинян подчеркнул важность «конструктивного диалога» с ОБСЕ


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня представителей государств-членов ОБСЕ во главе с руководителем делегации Вероник Роже-Лакан.

Согласно сообщению правительства, премьер-министр отметил важность тесного сотрудничества и конструктивного диалога между правительством Армении, ОБСЕ и ее членами.

Никол Пашинян  представил внутриполитическую ситуацию в Армении, а также свои наблюдения, касающиеся организации внеочередных парламентских выборов и внесения изменений в Избирательный кодекс, а также борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-среды, борьбы с монополиями.

Вероник Роже-Лакан подчеркнула, что ОБСЕ готова развивать и углублять взаимодействие с Арменией с целью содействия реформам правительства.

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