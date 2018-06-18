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МИД Армении: Сроки встречи министров не уточнены


Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян
Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил сегодня, что на данный момент нет четкой договоренности о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Медиамакс напоминает, что в ходе визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению 12-14 июня обсуждался вопрос встречи министров.

Тигран  Балаян сообщил также, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 июня в Минске примет участие в неофициальной встрече министров стран Восточного партнерства, а 28-29 июня по приглашению министра иностранных дел Германии отправится в Берлин.

27 июня в Ереване запланировано заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

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