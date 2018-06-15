Пашинян рассказал о своих отношениях с Путиным

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что у него «хорошие, прямые отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

«И эти отношения складывались с первых минут. Наши отношения - без тёмных углов. Это очень важно. Мы всё обсуждаем прямо. Все вопросы ставим прямо. И отвечаем на них прямо. Владимир Владимирович - такой человек. Как я понимаю, для него очень удобен такой стиль общения, и, честно говоря, для меня он тоже очень удобен. Наши отношения развиваются очень быстро и очень конструктивно», - сказал глава правительства Армении в интервью телеканалу RT.



Никол Пашинян сказал, что проблемных вопросов в армяно-российских отношениях нет.



«Россия и Армения - суверенные страны. Во многом интересы наших стран соответствуют друг другу, но могут быть какие-то нюансы, где могут и не соответствовать. Главное - та атмосфера, в которой мы будем все эти вопросы обсуждать.



Я всегда говорил, что у нас будут более эффективные отношения, чем были раньше. На встрече с Владимиром Владимировичем у нас вообще не было никаких проблемных вопросов. Были вопросы, которые были решены на месте. Другие вопросы мы просто договорились обсуждать более детально», - сказал премьер-министр Армении.