Зограб Мнацаканян и Ален Данк провели телефонную беседу

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацакнян провел сегодня телефонную беседу с министром Соединенного Королевства по делам Европы и Америки Аленом Данком.

В МИД Армении отметили, что беседа состоялась по инициативе британской стороны.

Ален Данк поздравил Зограба Мнацакняна с назначением на пост министра иностранных дел и выразил надежду, что совместными усилиями двусторонние отношения будут развиваться еще больше.

Зограб Мнацаканян представил произошедшие в Армении события, приоритеты программы нового правительства, усилия, направленные на мирное урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ален Данк является министром Соединенного Королевства по делам Европы и Америки с июля 2016 года. Ранее этот пост занимал Дэйвид Лидингстон, с которым Медиамакс побеседовал в 2012 году.