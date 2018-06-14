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Зограб Мнацаканян и Ален Данк провели телефонную беседу



Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацакнян провел сегодня телефонную беседу с министром Соединенного Королевства по делам Европы и Америки Аленом Данком.

В МИД Армении отметили, что беседа состоялась по инициативе британской стороны. 

 

Ален Данк поздравил Зограба Мнацакняна с назначением на пост министра иностранных дел и выразил надежду, что совместными усилиями двусторонние отношения будут развиваться еще больше. 

 

Зограб Мнацаканян представил произошедшие в Армении события, приоритеты программы нового правительства, усилия, направленные на мирное урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

 

Ален Данк является министром Соединенного Королевства по делам Европы и Америки с июля 2016 года. Ранее этот пост занимал Дэйвид Лидингстон, с которым Медиамакс побеседовал в 2012 году.

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