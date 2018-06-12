Пашинян: Мы ценим дружественные связи с Россией

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство России по случаю государственного праздника – Дня России.

Согласно сообщению правительства, премьер-министр поздравил посла Сергея Копыркина, пожелал мира и процветания.



Никол Пашинян также направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.



