Пашинян: Мы ценим дружественные связи с Россией

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство России по случаю государственного праздника – Дня России.
Согласно сообщению правительства, премьер-министр поздравил посла Сергея Копыркина, пожелал мира и процветания.
Никол Пашинян также направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.
В послании Владимиру Путину, в частности, говорится:
«В Армении мы ценим многовековые связи наших народов, которые стали надежной основой для того, чтобы направить межгосударственные отношения в русло дружественных стратегических отношений.
Я глубоко убежден, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем формате, а также совместное продвижение взаимовыгодных программ в экономической и культурно-гуманитарной сферах полностью соответствуют основополагающим интересам братских народов Армении и России.
Уверен, что наша недавняя встреча в Сочи в рамках саммита Евразийского экономического союза – это еще один шаг для дальнейшего укрепления и обогащения армяно-российских союзнических отношений во благо наших народов и государств, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.