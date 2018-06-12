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Пашинян: Мы ценим дружественные связи с Россией


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство России по случаю государственного праздника – Дня России.

Согласно сообщению правительства, премьер-министр поздравил посла Сергея Копыркина, пожелал мира и процветания.

Никол Пашинян также направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Президент Армении поздравил Путина с Днем России


В послании Владимиру Путину, в частности, говорится:

«В Армении мы ценим многовековые связи наших народов, которые стали надежной основой для того, чтобы направить межгосударственные отношения в русло дружественных стратегических отношений.

Я глубоко убежден, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем формате, а также совместное продвижение взаимовыгодных программ в экономической и культурно-гуманитарной сферах полностью соответствуют основополагающим интересам братских народов Армении и России.

Уверен, что наша недавняя встреча в Сочи в рамках саммита Евразийского экономического союза – это еще один шаг для дальнейшего укрепления и обогащения армяно-российских союзнических отношений во благо наших народов и государств, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе».

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