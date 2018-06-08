Мнацаканян прокомментировал возможность сближения Азербайджана с ЕАЭС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян прокомментировал в интервью газете «Коммерсантъ» возможность сближения Азербайджана с Евразийским экономическим союзом.



Представляем вашему вниманию отрывок из этого интервью:



- Есть мнение, что Баку присматривается к ЕАЭС. Если вдруг Азербайджан и впрямь решит двигаться в этом направлении, сближаться с ЕАЭС, какой будет позиция Армении?



- Азербайджан является страной, которая сегодня блокирует Армению. Принимает односторонние меры против Армении. Баку ведет политику, которая направлена на то, чтобы не способствовать каким-либо процессам взаимодействия, созданию атмосферы доверия, налаживанию человеческих контактов. Мы имеем дело со страной, которая всячески стимулирует атмосферу ненависти. Посмотрите даже на терминологические обороты, которые используются против Армении и против армян во всем мире. ЕАЭС - это организация сотрудничества. Чего вы от нас ожидаете?



- Ваш ответ я могу ужать до одной фразы: если Азербайджан захочет вступить в ЕАЭС, то Армения скажет: «Мы против».



- Вы оформили позицию Армении.



- Я скорее интересуюсь, можно ли так оформить позицию Армении.



- Если серьезно, я скажу, что мы не можем не учитывать реалии.



- В ЕАЭС же консенсусом решения принимаются. Если Армения будет против - Азербайджану не быть наблюдателем.



- Мы не можем не учитывать существующие реалии при обсуждении вопросов, которые касаются сотрудничества. А реалии таковы, что мы имеем ситуацию абсолютного отказа от каких-либо взаимоотношений. Даже человеческих контактов, я уже не говорю об экономических. Так о чем мы говорим? Чтобы мы имели наблюдателя, который игнорирует одну из стран? Который считает, что с этой страной не стоит и разговаривать?