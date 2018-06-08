Ереван /Медиамакс/. Армения не строит отношения с одним партнером за счет другого, заявил министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

«Мы не делали каких-либо шагов, которые служили бы отношениям с одной страной за счет другой. Мы более чем ясно говорили о степени наших взаимоотношений с Россией. У нас есть диалог с США, отношения с ЕС, все это имеет свое место. Но мы партнеры с Россией, работаем на консолидацию нашей системы безопасности. И чем мы крепче стоим на ногах, тем более уверенными и надежными мы являемся для всех, кто с нами имеет партнерские отношения. В первую очередь это касается России», - сказал глава МИД Армении в интервью газете «Коммерсантъ».



Говоря о встрече с Сергеем Лавровым, состоявшейся в Москве 7 июня, министр сказал:



«Я очень доволен динамикой наших переговоров. У нас с Сергеем Лавровым было ограниченное время и достаточно толстые файлы на столе. И мы смогли за это время пройтись по всей тематике. Мы - два партнера, союзника, у которых плотная и глубокая основа двустороннего сотрудничества. Когда мы говорим, что мы союзники, то обсуждаем все вопросы, которые есть. Мы не говорим, что согласны друг с другом во всем, что касается наших взаимоотношений. Но мы в состоянии работать вместе, сверять, договариваться и идти вперед. В этом и прелесть способности находить рамки, в которых мы создаем поле для взаимопонимания и координации позиций. Мы прошлись по вопросам повестки ЕАЭС, у нас там есть отдельные вопросы, но не какие-то принципиальные. Нормальная динамика».



Отвечая на вопрос о сотрудничестве в рамках ОДКБ и о том, что в Ереване настороженно смотрят на военно-техническое сотрудничество России с Азербайджаном, Зограб Мнацаканян сказал:



«Этот вопрос есть, он касается различных форматов военного сотрудничества, которое мы отслеживаем. Когда нас что-то беспокоит - мы поднимаем этот вопрос».