Посол России вручил верительные грамоты президенту Армении

Ереван /Медиамакс/. Новоназначенный посол России Сергей Копыркин вручил сегодня верительные грамоты президенту Армении Армену Саргсяну.

Президент Армении выразил уверенность, что посол приложит максимум усилий в деле укрепления и развития армяно-российского союзнического взаимодействия. Армен Саргсян выразил готовность оказать всяческое содействие инициативам посла.



Сергей Копыркин передал президенту Армении теплые слова приветствия президента России Владимира Путина и заверил, что сделает все возможное для большего углубления и укрепления стратегических союзнических отношений между двумя странами.