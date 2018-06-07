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Посол России вручил верительные грамоты президенту Армении


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Новоназначенный посол России Сергей Копыркин вручил сегодня верительные грамоты президенту Армении Армену Саргсяну.

Президент Армении выразил уверенность, что посол приложит максимум усилий в деле укрепления и развития армяно-российского союзнического взаимодействия. Армен Саргсян выразил готовность оказать всяческое содействие инициативам посла.

Сергей Копыркин передал президенту Армении теплые слова приветствия президента России Владимира Путина и заверил, что сделает все возможное для большего углубления и укрепления стратегических союзнических отношений между двумя странами.

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