Посол России вручил верительные грамоты президенту Армении

Ереван /Медиамакс/. Новоназначенный посол России Сергей Копыркин вручил сегодня верительные грамоты президенту Армении Армену Саргсяну.
Президент Армении выразил уверенность, что посол приложит максимум усилий в деле укрепления и развития армяно-российского союзнического взаимодействия. Армен Саргсян выразил готовность оказать всяческое содействие инициативам посла.
Сергей Копыркин передал президенту Армении теплые слова приветствия президента России Владимира Путина и заверил, что сделает все возможное для большего углубления и укрепления стратегических союзнических отношений между двумя странами.
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