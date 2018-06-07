Углубление связей с Россией является одним из приоритетов Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил сегодня, что у армяно-российских отношений достаточно крепкие основы.

«Приверженность правительства Армении углублению и укреплению наших союзнических отношений была и остается в основе наших приоритетов. Она отражена также в программе правительства»,- заявил Зограб Мнацаканян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



