Армяно-российские отношения «естественны и рациональны»

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел сегодня рабочий завтрак с депутатами и сенаторами, представляющими все политические фракции Совета Федерации и Госдумы России.

В МИД сообщают, что говоря о произошедших в Армении событиях, Зограб Мнацаканян подчеркнул, что их повестка была чисто внутриармянской, и все изменения произошли в рамках Конституции и законов Армении.

Глава внешнеполитического ведомства Армении представил программу правительства и указанные в ней основные внешнеполитические направления. Министр подчеркнул, что армяно-российские союзнические отношения «естественны и рациональны».

Зограб Мнацаканян детально коснулся урегулирования нагорно-карабахского конфликта и отметил важный вклад стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе России, в мирный процесс. Министр подчеркнул, что для армянской стороны первоочередными являются статус и безопасность населения Арцаха.