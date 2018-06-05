ЕС обещает Еревану «предметное содействие»

Ереван /Медиамакс/. Руководитель Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский заявил сегодня, что «мы готовы оказать предметное содействие реализации программ правительства Армении, в том числе в рамках временной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС».

В ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном посол отметил, что видит хорошие возможности для привлечения европейских инвестиций в Армению, особенно в формате сотрудничества государства и частного сектора.



По словам Петра Свитальского, европейские инвесторы готовы обсудить конкретные программы.



Никол Пашинян подчеркнул, что для правительства приоритетом номер один является борьба против коррупции.



«Мы настроены решительно в вопросе претворения в жизнь намеченных нами целей, программ и мероприятий с целью достижения конкретных результатов»,- подчеркнул премьер-министр.