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В МИД прокомментировали ситуацию вокруг признания Геноцида в Кнессете


Фото: http://gucaravel.com/


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя текущую ситуацию вокруг признания Геноцида армян в парламенте Израиля, заявил сегодня, что «процесс международного признания Геноцида необратим».

Вице-спикер Кнессета: «Сегодня мы не можем признать Геноцид»


«Признание преступления геноцида – это процесс утверждения верховенства общечеловеческих ценностей и прав человека, который направлен на предотвращение и исключение повторения подобных преступлений вне зависимости от внутриполитического контекста и геополитических развитий»,- заявил пресс-секретарь МИД.

Тигран Балаян подчеркнул, что данный процесс имеет приоритетное значение для Армении.

(Не) признание Геноцида армян со стороны Израиля


Медиамакс отмечает, что в мае вопрос признания Геноцида армян вновь вернулся в повестку парламента Израиля. По оценке экспертов, это было сделано в контексте очередного кризиса в турецко-израильских отношениях, который возник после решения президента США Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

28 мая стало известно, что законопроект о признании Геноцида армян снят с повестки Кнессета. По словам спикера Кнессета, причина заключается в опасении, что большинство депутатов не проголосуют за принятие законопроекта.

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