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Посредники посетят Армению 13 июня


Тигран Балаян
Тигран Балаян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил сегодня, что визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению запланирован на 13 июня.

Обсуждаются сроки визита посредников

 

Медиамакс отмечает, что последний визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион состоялся в феврале 2018 года. После визита посредники призвали стороны конфликта «воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий».

 

На брифинге с журналистами Тигран Балаян сообщил также, что 18-19 июня в Армению прибудет делегация Комиссии по внешним связям Европарламента. 

 

Глава МИД Зограб Мнацаканян 5-6 июня совершит рабочий визит в Москву, а 11 июня в Алматы примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. 

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