Посредники посетят Армению 13 июня

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил сегодня, что визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению запланирован на 13 июня.

Внешняя политика | 2018-05-29 11:08:28 Обсуждаются сроки визита посредников

Медиамакс отмечает, что последний визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион состоялся в феврале 2018 года. После визита посредники призвали стороны конфликта «воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий».

На брифинге с журналистами Тигран Балаян сообщил также, что 18-19 июня в Армению прибудет делегация Комиссии по внешним связям Европарламента.

Глава МИД Зограб Мнацаканян 5-6 июня совершит рабочий визит в Москву, а 11 июня в Алматы примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.