Посредники посетят Армению 13 июня

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил сегодня, что визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению запланирован на 13 июня.
Медиамакс отмечает, что последний визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион состоялся в феврале 2018 года. После визита посредники призвали стороны конфликта «воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий».
На брифинге с журналистами Тигран Балаян сообщил также, что 18-19 июня в Армению прибудет делегация Комиссии по внешним связям Европарламента.
Глава МИД Зограб Мнацаканян 5-6 июня совершит рабочий визит в Москву, а 11 июня в Алматы примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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