Ереван и Рим будут «постоянно выявлять потенциал партнерства»

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян и его супруга по случаю Национального дня Италии посетили сегодня посольство Италии в Ереване.

Президент Армении и посол Винченцо дель Монако были едины во мнении, что двусторонние связи развиваются на базе крепких исторических основ и богатого культурного наследия двух народов.



С удовлетворением отметив партнерский характер отношений и высокий уровень взаимного доверия, они подчеркнули, что потенциал сотрудничества крайне велик, и задача сторон заключается в его постоянном выявлении.



Были рассмотрены также взаимодействие между Арменией и ЕС, которое является одним из важных направлений в повестке армяно-итальянского сотрудничества.