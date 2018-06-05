Ереван и Рим будут «постоянно выявлять потенциал партнерства»

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян и его супруга по случаю Национального дня Италии посетили сегодня посольство Италии в Ереване.
Президент Армении и посол Винченцо дель Монако были едины во мнении, что двусторонние связи развиваются на базе крепких исторических основ и богатого культурного наследия двух народов.
С удовлетворением отметив партнерский характер отношений и высокий уровень взаимного доверия, они подчеркнули, что потенциал сотрудничества крайне велик, и задача сторон заключается в его постоянном выявлении.
Были рассмотрены также взаимодействие между Арменией и ЕС, которое является одним из важных направлений в повестке армяно-итальянского сотрудничества.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.