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Глава МИД: об интересах, России, Иране, Турции и ЕС



Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян дал большое интервью радиостанции «Свобода».

Представляем несколько отрывков из интервью. 

 

О Соглашении ЕС-Армения

 

Это соглашение является очень эффективным инструментом в наших руках для укрепления и продвижения реформ и повестки развития страны. Это один из лучших примеров, когда внешняя политика служит внутренним целям. 

 

О национальном интересе

 

В основу нашей внешней политики заложен один принцип – национальный интерес Армении. В этом интересе мы учитываем множество факторов, которые касаются нашей страны, вопросов, волнующих всех армян, сохранения всеобъемлемости безопасности. 

 

Мы поддерживаем отношения разного формата и глубины. Мы живем не на Луне, а в международном сообществе, тем более - в условиях сильной турбулентности в международных отношениях. 

 

Конечно, мы более осторожны в своих расчетах. Но в основе было и остается следующее: всеобъемлемость безопасности Армении должна оставаться нерушимой. 

 

Об отношениях с Россией

 

С Россией у нас очень глубокие, очень важные отношения. 

 

Стратегические отношения с Россией имеют очень крепкие основы, очень логичны и объяснимы, и у нас нет проблем с тем, чтобы четко разъяснять это другим нашим  партнерам. 

 

О Турции

 

Мы верны принципу, согласно которому готовы без предусловий установить добрососедские отношения с соседним государством. 

 

Мы не делаем это в ущерб нашим интересам. Все, что мы делаем, исходит из интересов всех, а также - из интересов стабильности региона. 

 

Об Иране

 

Мы с обеспокоенностью следим за событиями, поскольку вопрос касается наших очень важных партнеров. 

 

Отношения с Ираном для нас имеют жизненно важное значение. 

 

В то же время у нас есть углубленная повестка с другим партнером – США. 

 

Мы всегда были очень чувствительны в этом вопросе и прикладывали усилия, чтобы сделать нашу политику объяснимой. 

 

Последние события очень тревожны, мы должны продолжать объяснение беспокоящих нас вопросов.

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