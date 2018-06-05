Глава МИД: об интересах, России, Иране, Турции и ЕС

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян дал большое интервью радиостанции «Свобода».
Представляем несколько отрывков из интервью.
О Соглашении ЕС-Армения
Это соглашение является очень эффективным инструментом в наших руках для укрепления и продвижения реформ и повестки развития страны. Это один из лучших примеров, когда внешняя политика служит внутренним целям.
О национальном интересе
В основу нашей внешней политики заложен один принцип – национальный интерес Армении. В этом интересе мы учитываем множество факторов, которые касаются нашей страны, вопросов, волнующих всех армян, сохранения всеобъемлемости безопасности.
Мы поддерживаем отношения разного формата и глубины. Мы живем не на Луне, а в международном сообществе, тем более - в условиях сильной турбулентности в международных отношениях.
Конечно, мы более осторожны в своих расчетах. Но в основе было и остается следующее: всеобъемлемость безопасности Армении должна оставаться нерушимой.
Об отношениях с Россией
С Россией у нас очень глубокие, очень важные отношения.
Стратегические отношения с Россией имеют очень крепкие основы, очень логичны и объяснимы, и у нас нет проблем с тем, чтобы четко разъяснять это другим нашим партнерам.
О Турции
Мы верны принципу, согласно которому готовы без предусловий установить добрососедские отношения с соседним государством.
Мы не делаем это в ущерб нашим интересам. Все, что мы делаем, исходит из интересов всех, а также - из интересов стабильности региона.
Об Иране
Мы с обеспокоенностью следим за событиями, поскольку вопрос касается наших очень важных партнеров.
Отношения с Ираном для нас имеют жизненно важное значение.
В то же время у нас есть углубленная повестка с другим партнером – США.
Мы всегда были очень чувствительны в этом вопросе и прикладывали усилия, чтобы сделать нашу политику объяснимой.
Последние события очень тревожны, мы должны продолжать объяснение беспокоящих нас вопросов.
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