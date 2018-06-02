Зограб Мнацаканян посетит с рабочим визитом Москву

Ереван/Медиамакс/. На 7 июня запланирован рабочий визит в Москву министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.
Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин сообщил на брифинге, что на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «предполагается обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте итогов встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сочи 14 мая».
«Особое внимание предполагается уделить международной проблематике, в том числе интеграционным процессам в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации на площадках ООН, ОБСЕ, ОЧЭС. Состоится обмен мнениями по тематике нагорно-карабахского урегулирования, в котором Россия, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, играет активную посредническую роль», - отметил российский дипломат.
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