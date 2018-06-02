Израиль готов расширять связи с Арменией

Ереван/Медиамакс/. Израиль готов расширять сотрудничество с Арменией во многих сферах.

В правительстве сообщают, что об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра Израиля Беньямина Ньетаньяху, направленном Николу Пашиняну по случаю избрания премьер-министром Армении.



Отметив, что в прошлом году Израиль и Армения отмечали 25-летие дипломатических отношений, Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что имеющаяся между двумя странами солидарность основана на схожем историческом опыте двух народов и многовековом армянском наследии на Святой земле, в частности - в Иерусалиме.



«Израиль готов расширять сотрудничество с Арменией во многих сферах - сельское хозяйство, энергетика, управление водными ресурсами, развитие инфраструктур. Надеюсь на работу с Вами и с новым правительством Армении для развития более крепкого армяно-израильского партнерства»,- говорится в послании премьер-министра Израиля.