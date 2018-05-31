Встреча глав Армении и Азербайджана пока не запланирована

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что встреча лидеров или глав МИД Армении и Азербайджана может состояться в течение ближайших недель.

«Давайте не спешить. Вы знаете, что я провел телефонные беседы с разными должностными лицами, которые принимают непосредственное участие в этом процессе. Это будет продолжаться. Мы целенаправленными шагами продолжаем этот процесс. Непосредственные контакты будут тогда, когда мы достигнем этого момента. Я говорю не о месяцах, а о неделях»,- заявил Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу «Армения».

«Мы намерены оставаться вовлеченными в процесс, вести переговоры с целью достижения мирного урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Какое-либо действие, которое нарушает нацеленную на мир атмосферу, должно быть исключено. Переговоры не могут проходить в атмосфере вражды»,- отметил министр.