«Армяне и грузины не должны руководствоваться меркантильным расчетом»

Ереван /Медиамакс/. С участием премьер-министра Никола Пашиняна в Доме молодежи Тбилиси 30 мая открылась мемориальная доска, посвященная 100-летию провозглашения независимости Первой Республики Армения.
Далее Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили присутствовали на приеме, посвященном 100-летию Первой Республики Армения.
Фото: Пресс-служба правительства РА
«Столица Грузии Тбилиси действительно пропитана энергией совместной истории наших народов. Наши народы связаны друг с другом корнями, и эти корни настолько крепкие, что мы обязаны создать наше совместное мощное, счастливое и свободное будущее»,- заявил Никол Пашинян.
«История создания Первой Республики Армения действительно является историей победы духа. История армянского народа показала, что дух весомее материи, любовь весомее расчета, искренность весомее ловкости.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Наша сегодняшняя Армения в первую очередь является государством духа, любви, согласия и идеи, она такова сегодня и продолжит оставаться такой всегда. Хочу, чтобы в армяно-грузинских отношениях присутствовал именно этот дух, а не меркантильный расчет. Именно на этом духе мы должны строить наши отношения с соседней и братской страной»,- заявил премьер-министр Армении.
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