Премьер-министр отправится с официальным визитом в Грузию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня отправится с официальным визитом в Грузию.
Никол Пашинян проведет встречи с премьер-министром Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.
Премьер-министр встретится с представителями армянской общины в Тбилиси, будет присутствовать на мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения независимости Первой Республики.
Планируется, что Никол Пашинян посетит также Ниноцминду и Ахалкалаки и проведет встречи с представителями армянской общины, сообщают в правительстве.
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