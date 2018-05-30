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Премьер-министр отправится с официальным визитом в Грузию


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня отправится с официальным визитом в Грузию.

Никол Пашинян проведет встречи с премьер-министром Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

Премьер-министр встретится с представителями армянской общины в Тбилиси, будет присутствовать на мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения независимости Первой Республики.

Планируется, что Никол Пашинян посетит также Ниноцминду и Ахалкалаки и проведет встречи с представителями армянской общины, сообщают в правительстве.

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