exclusive
801 просмотров

Обсуждаются сроки визита посредников


Стефан Висконти
Стефан Висконти

Ереван /Медиамакс/. Сроки визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ обсуждаются с властями Армении.

Об этом Медиамакс сообщил французский сопредседатель Стефан Висконти.

Стефан Висконти: Все стороны должны ощущать себя победителями


«Надеемся, что стороны проявят конструктивный и творческий подход и будут активно  вовлечены в процесс урегулирования конфликта»,- заявил французский сопредседатель.

Медиамакс отмечает, что последний визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион состоялся в феврале 2018 года.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Май 29, 2018 13:50
Статус и безопасность Арцаха приоритетны для Еревана

Политика | Май 29, 2018 12:03
Никол Пашинян обещает «сокрушительный контрудар»

Политика | Май 29, 2018 11:25
«США останутся прочными партнерами Армении»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe