Обсуждаются сроки визита посредников

Ереван /Медиамакс/. Сроки визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ обсуждаются с властями Армении.
Об этом Медиамакс сообщил французский сопредседатель Стефан Висконти.
«Надеемся, что стороны проявят конструктивный и творческий подход и будут активно вовлечены в процесс урегулирования конфликта»,- заявил французский сопредседатель.
Медиамакс отмечает, что последний визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион состоялся в феврале 2018 года.
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